Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8720 liradan, avro 7,7730 liradan güne başladı.
07.07.2020 09:03 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:43
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8720 liradan, avro 7,7730 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8700 liradan alınan dolar, 6,8720 liradan satılıyor. 7,7710 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7730 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8780 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7820 lira olmuştu.
Kaynak: AA