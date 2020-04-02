Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,6710 liradan, avro 7,3070 liradan güne başladı.
02.04.2020 09:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 6,6710 liradan, avro 7,3070 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,6690 liradan alınan dolar, 6,6710 liradan satılıyor. 7,3050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,3070 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,6810 lira, avronun satış fiyatı ise 7,2980 lira olmuştu.
Kaynak: AA