Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7750 liradan, avro 6,3620 liradan güne başladı.
13.11.2019 09:04 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7750 liradan, avro 6,3620 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7730 liradan alınan dolar, 5,7750 liradan satılıyor. 6,3600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3620 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7740 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3650 lira olmuştu.
Kaynak: AA