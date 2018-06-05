Dolar Düşüşe Geçti

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Mayıs ayı enflasyon verisine göre, yeni para politikası tepkisi verebileceğine yönelik beklentilerin Londra ziyaretindeki açıklamalarla kuvvetlenmesi, dün açıklanan enflasyon verisinin piyasalar tarafından çok daha yakından izlenmesine neden oldu. Veri öncesi 4.6470 seviyesinde işlem gören dolar/TL kuru, veri sonrası ilk tepki olarak 4.5950'ye geriledikten sonra dalgalı bir seyir izledi. Bugüne gelindiğinde ise piyasalarda sakin bir hava görülüyor. Dolar/TL kuru 07.10 itibariyle 4.5935 liradan, euro ise 5.37 liradan el değiştiriyor.

"SIKILAŞTIRMA BEKLENTİLERİ DOLARA OLUMLU YANSIDI"

Reuters'a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TL'de güçlü bir iyimserlik görüyoruz. Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamaları sonrası biraz daha kötü bir işlem günü beklerdik ancak hem küresel piyasalardaki iyimserlik hem de TCMB'den yeni sıkılaştırma yapılabileceğine ilişkin güçlenen beklentiler kurdaki iyimserliğin ana sebebi oldu. Enflasyonun hem çok kötü gelmemesi hem de aynı zamanda TCMB'den adım beklentilerini kuvvetlendirmiş olması önemliydi" dedi.