Dolar Yeni Haftaya Düşüşle Başladı

Dolar/ TL geçtiğimiz hafta 4.90 üzerine çıkarak tarihi zirvesini görmesinin ardından Merkez Bankası'ndan gelen 3 hamle ile gevşemeye başladı. Dolar kuru 4.71 TL'den haftayı kapatırken yeni haftaya 4.66 TL ile girdi. Euro/ TL ise 5.4941 ile kapattığı haftanın ardından 28 Mayıs haftasına 5.50 TL ile başladı ve sabah 8'de 5.4738 TL'den işlem görüyor.

MERKEZ'İN HAMLELERİ

Hatırlanacağı üzere TCMB, geç likidite penceresi faiz arttırımı, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri takvimini oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarının 8 milyar dolara çıkarılması ve son olarak reeskont kredi tutarlarında kredinin vadesinde ödenmesi halinde kurun ihracatçılar için sabitlenmesi kararı almıştı.

ŞİMŞEK VE ÇETİNKAYA'NIN LONDRA GÖRÜŞMELERİ İZLENECEK

Piyasaların gözü asıl olarak Şimşek ve Çetinkaya'nın bugün ve yarın Londra'da yabancı fon yöneticileri ve iş adamlarıyla bir araya geleceği toplantıların yansımalarında olacak.

Şimşek ve Çetinkaya Londra ziyareti öncesi dün akşam İstanbul'da yatırımcılar ve iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Katılımcılar, güven tesisi amaçlayan söylemler ve para politikasında normalleşme ve sadeleşme mesajlarının toplantıda ön plana çıktığını belirttiler.