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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 672,00 lira oldu.

İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 672,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 671,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 672,00 liradan, 4 bin 428 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 449 liradan, 613,00 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 617,00 liradan, 4 bin 328 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 348 liradan, 2 bin 164 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 174 liradan ve bin 82 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 87 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı 681 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 681 lira seviyesinden işlem görüyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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