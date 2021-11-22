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Serbest piyasada altın fiyatları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 664,80 lira oldu.

İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 664,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 664,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 664,80 liradan, 4 bin 380 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 401 liradan, 606,00 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 610,00 liradan, 4 bin 281 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 301 liradan, 2 bin 140 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 150 liradan ve bin 70 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 75 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı 663 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 663 lira seviyesinden işlem görüyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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