Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 505,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 505,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 505 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 505,20 liradan, 3 bin 324 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 345 liradan, 461 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 466 liradan, 3 bin 243 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 263 liradan, bin 647 liradan alınan Yarım Ziynet bin 657 liradan ve 819 liradan alınan Çeyrek Ziynet 824 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı