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Serbest piyasada altın fiyatları

27.10.2020 17:47 | Son Güncelleme: 27.10.2020 17:52
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 500,80 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 500,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 500,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 500,80 liradan, 3 bin 300 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 321 liradan, 457 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 461 liradan, 3 bin 224 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 244 liradan, bin 612 liradan alınan Yarım Ziynet bin 622 liradan ve 806 liradan alınan Çeyrek Ziynet 811 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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