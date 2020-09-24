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Serbest piyasada altın fiyatları

24.09.2020 17:42 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:46
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,80 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 456,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 456,80 liradan, 3 bin 9 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 30 liradan, 416 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 420 liradan, 2 bin 941 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 961 liradan, bin 471 liradan alınan Yarım Ziynet bin 481 liradan ve 735 liradan alınan Çeyrek Ziynet 740 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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