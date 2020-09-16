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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 473,80 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
16.09.2020 17:43 | Son Güncelleme: 16.09.2020 17:48

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 473,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 473,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 473,80 liradan, 3 bin 121 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 142 liradan, 432 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 436 liradan, 3 bin 50 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 70 liradan, bin 525 liradan alınan Yarım Ziynet bin 535 liradan ve 763 liradan alınan Çeyrek Ziynet 768 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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