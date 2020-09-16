Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 473,80 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 473,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 473,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 473,80 liradan, 3 bin 121 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 142 liradan, 432 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 436 liradan, 3 bin 50 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 70 liradan, bin 525 liradan alınan Yarım Ziynet bin 535 liradan ve 763 liradan alınan Çeyrek Ziynet 768 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA