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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 463,20 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
02.09.2020 17:34 | Son Güncelleme: 02.09.2020 17:40

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 463,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 463 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 463,20 liradan, 3 bin 52 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 73 liradan, 422,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 426,60 liradan, 2 bin 983 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 3 liradan, bin 492 liradan alınan Yarım Ziynet bin 502 liradan ve 746 liradan alınan Çeyrek Ziynet 751 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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