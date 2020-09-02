Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 463,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 463,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 463 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 463,20 liradan, 3 bin 52 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 73 liradan, 422,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 426,60 liradan, 2 bin 983 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 3 liradan, bin 492 liradan alınan Yarım Ziynet bin 502 liradan ve 746 liradan alınan Çeyrek Ziynet 751 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA