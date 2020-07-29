Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 437,80 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 437,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 437,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 437,80 liradan, 2 bin 884 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 905 liradan, 399 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 403 liradan, 2 bin 818 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 938 liradan, bin 409 liradan alınan Yarım Ziynet bin 419 liradan ve 705 liradan alınan Çeyrek Ziynet 710 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA