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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 380,50 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
29.05.2020 17:41 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:44

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 380,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 380,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 380,50 liradan, 2 bin 506 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 527 liradan, 347 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 351 liradan, 2 bin 449 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 469 liradan, bin 225 liradan alınan Yarım Ziynet bin 235 liradan ve 612 liradan alınan Çeyrek Ziynet 617 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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