Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 380,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 380,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 380,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 380,50 liradan, 2 bin 506 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 527 liradan, 347 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 351 liradan, 2 bin 449 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 469 liradan, bin 225 liradan alınan Yarım Ziynet bin 235 liradan ve 612 liradan alınan Çeyrek Ziynet 617 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA