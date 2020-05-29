Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 378,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 378,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 378,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 378,50 liradan, 2 bin 493 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 514 liradan, 345 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 349 liradan, 2 bin 436 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 456 liradan, bin 218 liradan alınan Yarım Ziynet bin 228 liradan ve 609 liradan alınan Çeyrek Ziynet 614 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA