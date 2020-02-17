17.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:30

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 307,40 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 307,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 307,40 liradan, 2 bin 25 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 46 liradan, 280 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 284 liradan, bin 978 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 998 liradan, 990 liradan alınan Yarım Ziynet bin liradan ve 495 liradan alınan Çeyrek Ziynet 500 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA