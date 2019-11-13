13.11.2019 18:19 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:24

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,50 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 270,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270,50 liradan, bin 782 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 803 liradan, 247,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 252,50 liradan, bin 741 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 761 liradan, 871 liradan alınan Yarım Ziynet 881 liradan ve 436 liradan alınan Çeyrek Ziynet 441 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA