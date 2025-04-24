Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Ocak ayından itibaren fındık alımlarını durdurdu. Fiskobirlik ise fiyatları güncelleyerek alım fiyatını Ordu için 150 TL, Giresun için ise 160 TL olarak belirledi. Bu durum, fındık üreticilerini ve piyasaları yakından ilgilendiriyor. Peki, Serbest piyasa fındık fiyatı kaç TL oldu? İl il fındık fiyatları!

SERBEST PİYASA FINDIK FİYATI KAÇ TL OLDU?

Türkiye'nin en değerli tarım ürünlerinden biri olan fındıkta, 24 Nisan 2025 itibarıyla fiyatlar yükselişe geçti. Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde etkili olan zirai don olayları, rekolte beklentilerini olumsuz etkileyerek, serbest piyasada fiyatların artmasına yol açtı. Giresun, Ordu, Samsun, Sakarya ve Kocaeli gibi üretici illerde kilogram başına fındık fiyatı 150 TL'nin üzerine çıktı. Üreticiler, artan fiyatlardan memnuniyet duyarken, sektör temsilcileri, fındık fiyatlarının ilerleyen günlerde daha fazla artış gösterebileceğini belirtiyor.

Fındık üreticileri, fiyat hareketliliklerini dikkatle takip ediyor ve sektördeki gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor.

Fındık fiyatları için tıklayınız.

İL İL FINDIK FİYATLARI:

Giresun: 170,25 TL

Ünye: 168,25 TL

Trabzon: 168,00 TL

Terme: 168,00 TL

Fatsa: 169,50 TL

Ordu: 169,50 TL

Sakarya: 167,88 TL

Akçakoca: 167,50 TL

Düzce: 167,13 TL

Samsun: 167,00 TL

Alaplı: 167,00 TL

Çarşamba: 167,00 TL

Zonguldak: 166,50 TL

Kocaeli: 166,50 TL

Bafra: 166,75 TL

Bartın: 165,88 TL