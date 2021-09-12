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Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nın ödül töreni gerçekleştirildi

AA / Talip Demirci - Haberler | Spor
Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nın ödül töreni gerçekleştirildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, Antalya İl Gençlik Müdürü Yavuz Gürhan, hakemler ve sporcular katıldı.

Federasyon Başkanı Özen, yaptığı konuşmada, Kaş'ın en önemli dalış merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Dereceye giren tüm sporcuları kutlayan Özen, "Gerçekten muhteşem bir atmosferde harika mücadelelere tanık olduk. Pandemi nedeniyle iki yıl ara vermek zorunda kaldığımız serbest dalış yarışmamızı tekrar yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Katılan sporcularımıza, yabancı ülkelerden katılan değerli sporculara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Özen, ekim ayında "Kaş Başka" Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası ve Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nın da Kaş'ta organize edileceğini bildirdi.

Kadınlarda sabit ağırlık (CWT) ve ip destekli sabit ağırlık (FIM) dalışlarında Türkiye şampiyonu olan Spor Toto Spor Kulübü'nden Şahika Ercümen, "Dünya Kupasında kazandığımız 3 madalya ve 5 Türkiye rekoru sonrası 2 altın madalya daha geldi. Çok mutlu ve gururluyum." dedi.

Asıl amacının ekim ayında yapılacak Dünya şampiyonasında madalya almak ve kürsüde Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu vurgulayan Ercümen, bu şampiyonlukların kendisini daha iyi dereceler için motive edeceğini söyledi.

Erkeklerde ip destekli sabit ağırlık (FIM) ve Çift palet sabit ağırlık (CWT BF) yarışlarında Türkiye şampiyonluğunu kazanan Çanakkale Gençlik ve Spor Kulübü'nden Rüstem Derin ise için gelecek hafta milli takım kampının başlayacağını ve dünya şampiyonasına hazırlanacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi.

AA / Talip Demirci - Spor Haberleri
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