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Serbest Dalış Dünya Şampiyonası Kaş'ta başlıyor

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Serbest Dalış Dünya Şampiyonası Kaş'ta başlıyor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) ev sahipliği yaptığı Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası ve CMAS 1. Master'lar Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası 5-9 Ekim'de Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilecek.

ANTALYA (İHA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) ev sahipliği yaptığı Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası ve CMAS 1. Master'lar Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası 5-9 Ekim'de Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Antalya'nın Kaş ilçesinde 2 dünya, 2 Türkiye rekorunun kırıldığı ve 5 madalya kazandığımız CMAS-TSSF 4. "Kaş Başka" Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası'nın hemen ardından CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası ve CMAS 1. Master'lar Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası yarışmalarını gerçekleştirecek. 5-9 Ekim tarihleri arasında Kaş İnceboğaz Belediye Halk Plajı açıklarında yapılacak CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'na Türkiye dahil 26 ülkeden 82 sporcu katılıyor. İlk kez düzenlenen CMAS 1. Master'lar Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası ise 4 ülkeden 6 sporcu ile başlayacak. Dalışlar sabit ağırlık (CWT), paletsiz sabit ağırlık (CNF), çift paletli sabit ağırlık (CWT-BF) ve ip destekli sabit ağırlık (FIM) disiplinlerinde yapılacak.

"Açılış töreni kortej yürüyüşüyle başlayacak"

Şampiyonanın açılış töreni 4 Ekim Pazartesi günü CMAS Başkanı Anna Arzhanova, TSSF Başkan Prof. Dr. Şahin Özen, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve 26 ülkenin sporcularının katılacağı kortej yürüyüşle başlayacak. Kortej yürüyüşünün sona ereceği Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda saat 17.00'da saygı duruşu ve açılış konuşmaları yapılacak.

"Dünya rekortmenleri Kaş'ta"

Rusya'dan Alexey Molchanov, Slovenya'dan Alenka Artnik, İtalya'dan Alessia Zecchini gibi dünyanın en iyi sporcularının katılacağı CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda Cenk Devrim Ulusoy'un antrenörlüğündeki 7 kişilik Serbest Dalış Milli Takımı'mız ülkemizi temsil edecek. Serbest Dalış Türk Milli Takımı şu isimlerden oluşuyor: Şahika Ercümen, Yaren Türk, Fatma Uruk, Birgül Erken, Rüstem Derin, Görkem Gedik ve Serkan Toprak.

"Katılan ülkeler"

Türkiye ile birlikte 4 kıtadan 26 ülke; Avusturya, Danimarka, Slovakya, İsviçre, Ukrayna, Umman, Tunus, Güney Afrika, İsveç, Rusya, Belarus, ABD, Güney Kore, Almanya, Slovenya, Kuveyt, Fransa, Lübnan, Çekya, İtalya, İspanya, Şili, Yunanistan, Macaristan ve Hırvatistan milli takım sporcuları şampiyonluk için mücadele edecek.

"Başarıların, Dünya Şampiyonası'nda taçlanmasını umuyorum"

TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen yaptığı açıklamada, "2 dünya rekorunun kırıldığı Dünya Kupası'nın hemen ardından Dünya Şampiyonası ve ilk kez düzenlenecek Masterlar Dünya Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Serbest dalışta dünyanın en prestijli organizasyonuna bir kez daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Dünya Kupası'nda milli sporcularımız 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyaya imza attı. Bu başarıları umuyorum ki Dünya Şampiyonası'nda taçlanır" dedi. - ANTALYA

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası Kaş'ta başlıyor

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası Kaş'ta başlıyor

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası Kaş'ta başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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