Seranit, Adana mağazasını hizmete açtı

Seranit, Adana mağazasını hizmete açtığını duyurdu.

Seranit, Adana mağazasını hizmete açtığını duyurdu. Çeşitli dünya kentlerinde de ofis ve mağazaları bulunan Seranit'in, Adana mağazasının açılış kurdelesini Adana Valisi Süleyman Elban, Sinpaş Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik ve Seranit Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kıvanç kesti.

Seranit porselen ve seramik karo ürünlerinin sergilendiği Adana Mağaza'nın açılışı Adana'nın siyaset, bürokrasi, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini buluşturdu. Seranit Adana Mağazası'nın açılış törenine Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Müzeyyen Şevkin, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı İsmail Acı, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü, Adana Esnaf Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger, İyi Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, iş insanları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

'BAYİLERİMİZLE REKABET İÇİN DEĞİL, ÜRÜNLERİMİZİ TEŞHİR İÇİN MAĞAZA AÇTIK'

Açılış töreninde konuşma yapan Sinpaş Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, yerel pazarda büyüme hedefleri doğrultusunda geniş bayi ağına ek olarak perakende kanalda kendi mağazalarıyla büyüme kararı aldıklarını, bunun ilk adımı olarak Seranit Adana Mağazası'nı ülke ekonomisine kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Türkiye'nin teknik porselen üreticisi olan Seranit için Adana'nın özel bir yere sahip olduğunu belirten Avni Çelik, "Adana'daki mağazamızı yaygın bayii ağımıza destek olmak ve farklı bir mağaza modelinin gelişimi için açtık. Bu yapının mevcut bayii ağımıza da örnek olması ve gelişmesi için önemine inanıyoruz. Küresel pazarlarda ihracatını kesintisiz sürdüren Seranit için öncelikli yatırım bölgesi her zaman Türkiye olacaktır. Yerel pazarda büyüme inancımız ile yatırımlarımız devam edecektir" dedi.

'SERANİT'İN ADANA'YA AYRI BİR GÜZELLİK VE KALİTE GETİRECEĞİNE İNANIYORUM'

Adana Valisi Süleyman Elban da konuşmasında Adana'ya kazandırdıkları mağazadan dolayı Avni Çelik ve Fatih Kıvanç'ı tebrik edip, "Seranit'in modern üretim tesislerinde birbirinden kaliteli ürünlerin nasıl ortaya çıkarıldığını görme imkanımız oldu. Şimdi de bu üretimin tüketiciyle buluştuğu yerdeyiz. Seranit'in Adana'ya ayrı bir güzellik ve kalite getireceğine inanıyorum. Sinpaş ve Seranit yöneticilerini böyle bir yatırımı ilimize yaptıkları için kutluyor, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Adana Valisi Süleyman Elban, Sinpaş Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik ve Seranit Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kıvanç, milletvekilleri, odalar ve borsa başkanları ve iş insanları ile açılış kurdelesini alkışlar eşliğinde kesti. Seranit Genel Müdürü Nadir Erze, sergilenen ürünler hakkında Vali Elban ve eşlik eden davetlilere çeşitli bilgiler verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı