Seramiksan'da Yeni Sezon Hazırlıkları

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Seramiksan, Salihli Belediyespor ile hazırlık maçı yaptı.



Seramiksan, Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'ndaki hazırlık maçını 3-1 kazandı.



Seramiksan Antrenörü Mustafa Suphi Doğancı, yaptığı açıklamada, oyuncularının antrenmanlarda ve hazırlık maçlarındaki tempolarından memnun olduğunu belirterek, lig çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini söyledi.



Takım olarak iyi bir tempo yakaladıklarını ifade eden Doğancı, "Günde çift antrenman yapıyoruz ve emek sarf ediyoruz. Bunun karşılığını ligde alacağımıza inanıyorum. Bugünü de hazırlık maçı ile geçirdik. Oyuncularımızın temposu yerinde, çalışmalarımızın sonucunu alıyoruz. İnşallah ligde de başarılı sonuçlar alarak kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.