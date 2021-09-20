Şenol Güneş'ten büyük fedakarlık! Sözleşmede yazan o rakamdan vazgeçti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"O PARAYI ALMADI"

Tff Başkanı Nihat Özdemir, merak edilen tazminat konusuna yanıt verdi. Özdemir, "Şenol hocamızın büyük hizmetleri oldu, fedakarlık yaptı. Şu kadarını söyleyeyim, tazminat maddesindeki paranın yarısının daha azını verdik" diye konuştu.

"HER SÖZLEŞMEDE OLDUĞU GİBİ"

Nihat Özdemir, Kuntz'un tazminatıyla ilgili yöneltilen soruya da "Gayet uygun şartlarda bir tazminat maddesi var. Her sözleşmede olduğu gibi" cevabını verdi.

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