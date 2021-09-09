Şenol Güneş: Nihat Özdemir çalışmak istemediğini bile ima etse hemen bırakırım
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Şenol Güneş: Nihat Özdemir çalışmak istemediğini bile ima etse hemen bırakırım

Haberler.com - Haberler | Spor

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş, bugün Riva'da Milli Takım'ın aldığı sonuçları değerlendirdi. Toplantının ardından herhangi bir karar açıklanmadı. Görüşme öncesi Güneş'in, "Nihat Özdemir değerli bir isim. Ama benimle çalışma istemediğini dahi ima ederse bırakırım" dediği öğrenildi.

Ajansspor'un haberine göre; Şenol Güneş, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den en ufak bir 'bırak' iması alması halinde görevi bırakacak.

Şenol Güneş: Nihat Özdemir çalışmak istemediğini bile ima ederse hemen bırakırım

"MAZUR GÖRÜLEMEZ"

Bugünkü toplantı öncesi Güneş'in, Hatalarımız elbette vardır ancak bu sonucu kimse istemezdi. Takımın başındaki isim olarak elbet bana bir tepki olacak ama bazı çevrelerin hareketleri de mazur görülemez. Nihat Başkan değerli bir isim, aramızda da sorun yok. Eğer kendisi benimle çalışmak istemediğini ima dahi ederse bırakırım" dediği öğrenildi.

Şenol Güneş: Nihat Özdemir çalışmak istemediğini bile ima etse hemen bırakırım
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Şenol Güneş: Nihat Özdemir çalışmak istemediğini bile ima etse hemen bırakırım - Haberler Spor
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