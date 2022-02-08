Şenol Güneş istedi, düğmeye basıldı! Beşiktaş'tan Onyekuru bombası

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadrosu şekil almaya başladı. Pjanic ve Atiba'dan doğacak boşluğa ilk olarak Gedson Fernandes eklendi. Benfica'dan alınan futbolcu, bu sezonun kalan bölümünü Rizespor'da kiralık geçiriyor.

KANAT İHTİYACI

Siyah-Beyazlılar'da mukavelesi sona erecek Larin büyük ölçüde yolcu. Kanadalı oyuncunun talepleri yönetimi yıprattı. N'Koudou'nun da sakatlıklardan dolayı verdiği katkı sınırlı. Bu bölge için Henry Onyekuru ismi ön plana çıktı.

ONYEKURU'YU İSTEDİ

Lig Radyo yorumcusu Mehmet Ayan, Şenol Güneş'in önümüzdeki sezon Beşiktaş teknik direktörü olacağını belirtti. Transfer listesinin başına Onyekuru'nun yazıldığı aktarıldı.

TÜRKİYE DIŞINDA KAYIP

Bonservisi Olympiakos'ta olan Onyekuru, Yunan ekibinde adeta dibi gördü. Monaco kariyeri de hayli sıkıntılı geçti. Onyekuru, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

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