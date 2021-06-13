Şenol Güneş futbolculara esti gürledi: Kaldırın artık şu başınızı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şenol Güneş futbolculara esti gürledi: Kaldırın artık şu başınızı

Haberler.com - Haberler | Spor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşma sonrası soyunma odasında büyük bir üzüntü yaşayan oyuncularına, "Kaldırın artık başınızı. Bu kadar sıkmayın canınızı. Bunu bir yol kazası olarak düşünün. Bizim için turnuva Bakü'de başlayacak. Bu havayı kabul edemem, kendinizi çabuk toplayın" ifadelerini kullandı. Odaya gelen TFF Başkanı Özdemir de, "Çok güçlü bir rakiple oynadık. Telafi edeceğimize inancım tam" dedi.

A Milli Takım, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya farklı mağlup olunca karşılaşmanın ardından soyunma odasını derin bir sessizlik ve hüzün kapladı. İkinci yarıda yenilen üç gol moralleri dibe indirmişti ki bir anda Teknik Direktör Şenol Güneş'in sesi yankılandı. Tecrübeli hoca, "Bu kadar sıkmayın canınınızı. Bu bir yol kazası. Bizim için turnuva Bakü'de başlayacak. Bu havayı kabul edemem, kendinizi çabuk toparlayın" diyerek takımını ayağa kaldırmaya çalıştı ve ardından şu ifadeleri kullandı;

"HİÇBİR ŞEYİN SONU DEĞİL"

Bu soyunma odasından çıktıktan sonra İtalya maçını unutun. Roma'yı geride bırakın. Kaldırın başınızı artık. Moralinizi bozacak bir şey yok. Tabii ki turnuvaya iyi başlamak istiyorduk. Kötü oynasak da kendi kalemize attığımız gole kadar oyunda tutunmayı da başardık. Planlarımız iyi işliyordu. Ancak golden sonra dağıldık. Ama şunu unutmayın. Bu yenilgi hiçbir şeyin sonu değil. Galler ve İsviçre maçlarına odaklanın.

"BÖYLE SONUÇLAR OLABİLİR"

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de maç sonrası soyunma odasına giderek ay-yıldızlı futbolculara moral verdi. Özdemir, İtalya'nın son dönemde aldığı başarılı sonuçlara dikkat çekti, "Çok güçlü bir rakiple oynadınız. Böyle sonuçlar her zaman olabilir. Galler ve İsviçre önünde bugünkü skoru telafi edeceğinize inancım tam" dedi.

"BİZE YAKIŞMADI"

Ay-Yıldızlı oyuncular, "Bizim için sürpriz olan, İtalyanlar'ın böylesine iyi oynaması değil, bizim bu kadar kötü oynamamızdı. Yenilmek bu oyunda var ama böylesine kötü futbol yakışmadı" dediler. (Skorer)

Şenol Güneş futbolculara esti gürledi: Kaldırın artık şu başınızı
Caner'den olay gönderme! Milli Takım'da yerine tercih edilen Umut Meraş'ı küçümsedi
Caner'den olay gönderme! Milli Takım'da yerine tercih edilen Umut Meraş'ı küçümsedi
Dış basın, Milli Takımımız karşısında zafer kazanan İtalya'ya methiyeler düzdü
Dış basın, Milli Takımımız karşısında zafer kazanan İtalya'ya methiyeler düzdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Fatma Turgut İbrahim Tatlıses Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ali Koç Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Çağlar Söyüncü Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şenol Güneş futbolculara esti gürledi: Kaldırın artık şu başınızı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.06.2021 11:05:55. #1.13#

title