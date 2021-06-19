Şenol Güneş, EURO 2020'ye havlu attı: Bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şenol Güneş, EURO 2020'ye havlu attı: Bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici oldu

Şenol Güneş, EURO 2020'ye havlu attı: Bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici oldu
Haberler.com - Haberler | Spor

EURO 2020'de İtalya ve Galler'e yenilen A Milli Takım, İsviçre karşısında gruptaki son maçına çıkacak. Karşılaşma öncesi teknik direktör Şenol Güneş'in, 'En iyi üçüncü' olarak gruptan çıkma ihtimalini yok sayarak yaptığı açıklama dikkat çekti. Güneş, "4 yıl bekleyip çok büyük emek vererek geldiğimiz bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici oldu" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım yarın İsviçre'yle karşılaşacak. Farklı bir galibiyet alması durumunda "En iyi üçüncü" olarak gruptan çıkma şansı az da olsa bulunan Ay-Yıldızlılar'da, teknik direktör Şenol Güneş bu ihtimale şans vermedi.

Şenol Güneş'in İsviçre maçı öncesi yaptığı açıklamadan satır başları:

"DÜNYANIN SONU GİBİ BİR HAL VARDI"

"İlk maçın olumsuzluğu bizi çok etkiledi. Hem oyun hem sonuç olarak özgüven kaybına uğradık. Aynı zamanda oyun aklımızı ve coşkumuzu da olumsuz etkiledi. Galler maçının ilk bölümünde de bu devam etti. İlk maçta her türlü oyunu ve sonucu bekleyebilirdik ama Galler maçı ağır geldi. 2 maç sonunda olduğumuz durum hiç hayal ettiğimiz bir şey değildi. Üzgünüz. Toplumun bizden ne kadar umutlu olduğunu biliyoruz ve beklentilerin altında kaldık. Beklentilerin altında kalmak genç kadromuzu olumsuz etkiledi. Özellikle ilk maçtan sonra sanki dünyanın sonu gibi bir hal vardı. Başarıya giden yolda başarısızlığı görmek ve bunu aşmak gerekir. Bunu ikinci maçta aşamadık.

"BİZ BU OYUNCULARLA DEVAM EDECEĞİZ"

4 yıl bekleyip çok büyük emek vererek geldiğimiz bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici oldu. Biz ülkemizi iyi tanıtmak ve başarı elde etmek istiyorduk. Biz bu oyuncularla devam edeceğiz. Gelecek 10 yılın oyuncuları bu oyuncular. Kadro bu."

Şenol Güneş, İsviçre maçında kemik ilk 11'den 5 ismi kulübeye çekiyor
Şenol Güneş, İsviçre maçında kemik ilk 11'den 5 ismi kulübeye çekiyor
Güneşli günler beklerken karanlığa gömüldük! İşte Milli Takım'daki tarihi yıkımın 6 nedeni
Güneşli günler beklerken karanlığa gömüldük! İşte Milli Takım'daki tarihi yıkımın 6 nedeni
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Emel Sayın Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Cristiano Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz Roberto Mancini Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şenol Güneş, EURO 2020'ye havlu attı: Bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 17:20:06. #1.14#

title