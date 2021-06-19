Şenol Güneş, EURO 2020'ye havlu attı: Bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici oldu

EURO 2020'de İtalya ve Galler'e yenilen A Milli Takım, İsviçre karşısında gruptaki son maçına çıkacak. Karşılaşma öncesi teknik direktör Şenol Güneş'in, 'En iyi üçüncü' olarak gruptan çıkma ihtimalini yok sayarak yaptığı açıklama dikkat çekti. Güneş, "4 yıl bekleyip çok büyük emek vererek geldiğimiz bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici oldu" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım yarın İsviçre'yle karşılaşacak. Farklı bir galibiyet alması durumunda "En iyi üçüncü" olarak gruptan çıkma şansı az da olsa bulunan Ay-Yıldızlılar'da, teknik direktör Şenol Güneş bu ihtimale şans vermedi.

Şenol Güneş'in İsviçre maçı öncesi yaptığı açıklamadan satır başları:

"DÜNYANIN SONU GİBİ BİR HAL VARDI"

"İlk maçın olumsuzluğu bizi çok etkiledi. Hem oyun hem sonuç olarak özgüven kaybına uğradık. Aynı zamanda oyun aklımızı ve coşkumuzu da olumsuz etkiledi. Galler maçının ilk bölümünde de bu devam etti. İlk maçta her türlü oyunu ve sonucu bekleyebilirdik ama Galler maçı ağır geldi. 2 maç sonunda olduğumuz durum hiç hayal ettiğimiz bir şey değildi. Üzgünüz. Toplumun bizden ne kadar umutlu olduğunu biliyoruz ve beklentilerin altında kaldık. Beklentilerin altında kalmak genç kadromuzu olumsuz etkiledi. Özellikle ilk maçtan sonra sanki dünyanın sonu gibi bir hal vardı. Başarıya giden yolda başarısızlığı görmek ve bunu aşmak gerekir. Bunu ikinci maçta aşamadık.

"BİZ BU OYUNCULARLA DEVAM EDECEĞİZ"

4 yıl bekleyip çok büyük emek vererek geldiğimiz bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici oldu. Biz ülkemizi iyi tanıtmak ve başarı elde etmek istiyorduk. Biz bu oyuncularla devam edeceğiz. Gelecek 10 yılın oyuncuları bu oyuncular. Kadro bu."