Şenol Güneş'e kırgın olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı G.Saray sözleri: Bir gün buluşacağız Pandemi sonrasında Milan'ın çıkışında büyük pay sahibi olan Hakan Çalhanoğlu'ndan önemli açıklamalar geldi. TRT Spor'a konuşan milli futbolcu, Galatasaray ile bir gün mutlaka buluşacağını söylerken, A Milli Takım'da ise Şenol Güneş'in forma vermediği dönemlerde kırgınlığı olduğunu söyledi.

İtalya Ligi Serie A takımlarından Milan'da top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Çalhanoğlu'nun sözleri şu şekilde;

Kaan beni aramadı, ben Kaan'ı aradım. "Görüşüyoruz" dedi bana sadece. O da İtalya'yı çok yakından takip ettiğini bana söyledi. Ancak daha fazlasını bilmiyorum. Mert Müldür için çok seviniyorum.

G.SARAY MESAJI

Galatasaray taraftarlarının "Bir gün buluşacak mıyız?" sorusuna Hakan Çalhanoğlu: "İnşallah bir gün buluşacağız."

"PANDEMİDE ÖZEL HOCA TUTTUM"

Pandemi öncesi Türkiye'deki bazı yorumcular herhalde beni kızdırdı, hırs yaptım, büyük bir cvevap verdim. Şaka yapıyorum tabii ki. Pandemide kendime çok iyi baktım. Beslenmede, fiziksel konuda kendime bir hoca tuttum. Evde çalışıp, dışarıya çıkamamak bizi çok etkiledi. Herkesten fiziksel anlamda öndeydim idmanlar başladığında. Bütün değerlerim her zaman en yüksekteydi. Zor bir süreçten sonra 12 maçı atlattık. istediğim pozisyonda oynadım, kendimi iyi hissettim.

"EN RAHAT POZİSYONUM 10 NUMARA"

Yorumları da okuyorum. 'Milli takımda neden bu performansı göstermiyor?' diye konuşuluyor. Forvet arkası benim en rahat hissettiğim pozisyon. Zaten bunu da maçlarda ispatladım. Milan'da da asistler goller yaptım. Bu benim şahsi kalitem.

"ACABA BENİ KISKANIYORLAR MI?"

Her hoca beni her zaman oynattı. Hiçbir zaman yedek kalmadım. Maldini ve Gattuso gibi kişiler futboldan anlamıyorlar mı da bizim yorumcular beni kötü buluyorlar? Acaba beni kıskanıyorlar mı diye düşünüyorum! Soruyorum kendime ama cevap bulamıyorum. Milli takımda başka oyuncu mu yok? Tek ben varmışım gibi konuşuluyor. Benim kalitemi herkes biliyor. İsteyen istediğini konuşabilir. Ben kendime bakıyorum, çok da başarılıyım.

"RAKAMLAR HER ŞEYİ SÖYLÜYOR"

Rakamlar her şeyi söylüyor. Ben sadece sakatlandığım zaman 2-3 hafta oynayamıyorum. Sonrasında yedek oturmuyorum. Otursam bile hocalarım bana sebebini söylüyorlar.

"DAHA YENİ BAŞLIYORUM"

Ben bundan sonra da kendime güveniyorum. Daha birçok şey göreceksiniz. Daha yeni başlıyorum. 26 yaşındayım, inanıyorum ki gelecekte çok şeyler başaracağım.

"KONTRAT GÖRÜŞMELERİMİZ OLDU"

İtalyan basınına da söyledim. İtalya'da kendimi çok iyi hissediyorum. Milan bana çok güveniyor. Sözleşmemi uzatma konusunda görüşmeler oldu. O konuda fazla bir şey söyleyemem, menajerim hallediyor, ben futboluma bakıyorum.

"PIOLI İLE ÇOK RAHATIM"

Ben Gattuso döneminde sol açık oynadım hep. Kendi pozisyonumda değildim. Gattuso, taktiksel anlamda çok dikkat çekti. Pioli, top kaybettikten sonta agresif baskı yapmamızı istiyor, ben de bunu istiyorum. Gattuso ise yaslanmamızı istiyordu. Pioli'nin oyunu bana daha çok uyuyordu. Pioli bana "Oyunu sen kuracaksın, rahat ol" diyor. Bu beni çok rahatlatıyor. Dybala mesela istediğini yapıyor, kendisini çok rahat hissediyor.

"ZLATAN TOPU BİLİYOR, KLAS"

Rebic, sol açık oynuyor. Önümde Zlatan oynuyor. Zlatan zaten topu biliyor, klas bir oyuncu. Onunla ikiye birlerde çok iyi anlaşıyoruz. Rebic de arkaya iyi koşan oyuncu, ben de bunu istiyorum zaten. Üçümüz çok iyi anlaştık. Ne yapacağımızı biliyoruz çünkü. Üçümüz de kalitemizi biliyoruz ve birbirimizle iyi anlaşıyoruz.

"JUVENTUS'U YENMEK İÇİN ÇIKIYORUZ SAHAYA"

Biz, her zaman Juventus'u yenmek için çıkıyoruz sahaya. Almanya'da sadece 3 büyük kulüp var bana göre: Dortmund, Bayern Münih, Leverkusen. İtalya'da birçok kulüp var. Kaliteli takımlar ve kaliteli oyuncuları var.

"HEDEFİM MILAN EFSANESİ OLMAK"

Benim hedefim Milan'daki büyük oyuncular arasında yer almak. 5 maça arka arkaya gol - asist yapan oyuncu rekorunu kırmışım. İnşallah Milan'ın efsaneleri arasına girerim.

"SAĞLIKLI OLMAM ÖNEMLİ"

Bugüne kadar lig değiştirmeyi hiç düşünmedim. Sağlıklı kalayım yeter benim için. Nereye gidersem gideyim önemli değil. Premier Lig, İspanya olur olmaz bilmiyorum ama hiç düşünmedim.

"ŞENOL HOCA'YA KIRGINLIĞIM OLDU"

Milli takımda daha etkili olmak istiyorum. Ben milli takıma geldiğimde de Milan'daki sorumluluğu almak istiyorum. Ama bana sorumluluk verilmesi lazım. Fatih Hoca zamanında hep oynadım, milli takıma alan da oydu beni. Şenol Hoca da beni oynatıyor. Ama bazı maçlarda beni oynatmadı, kırgınlığım oldu. Ben şu anda kalitemle milli takımda 10 numara pozisyonunda oynayacak olan banko oyuncuyum. İyi takımımız var, iyi jenerasyon. Turnuvayı iyi bitirdik. Büyük ülkelere oynadığımız zaman hep seviniyorum. Biz onların seviyesindeyiz zaten.