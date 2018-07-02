Şenol Güneş, Aras Özbiliz'i Fırçaladı: Buraya Gezmeye mi Geldin
Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş'ta Şenol Güneş, sürekli çalım deneyen Aras Özbiliz'e fırça attı: Ne yapıyorsun sen? Buraya gezmeye mi geldin?
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da kampa giren Beşiktaş'ın dünkü idmanında Şenol Güneş oyuncusuna yaptığı uyarı damga vurdu.
Tecrübeli çalıştırıcının çift kale maç sırasında sürekli çalım deneyen ve takım arkadaşlarına pas atmakta geciken Aras Özbiliz'e çıkıştığı belirtildi.
"BURAYA GEZMEYE Mİ GELDİN?"
Fanatik'in aktardığına göre oyunu durduran Güneş, Aras'a "Ne yapıyorsun sen? Buraya gezmeye mi geldin?" dedi.
Futbolcusunu sert bir şekilde uyaran Güneş, daha sonra idmanı kaldığı yerden devam ettirdi.
YORUMLAR (9)
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MiyavvvvvvvvvCevap Yaz Yayından Kaldır
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Selam olsun herkeseCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bence fırça yetmez ceza para cezasıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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vanlı65 onlarda sana bayılıyoduCevap Yaz Yayından Kaldır
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Şenol beleş adam dandik gundik dundik filim baz oyunba cambaz tirrekCevap Yaz 1 Yayından Kaldır