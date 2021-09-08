Şenol Güneş anlaşması kaç yıl, Şenol Güneş milli takım anlaşması ne zaman bitiyor?

Milli takımın ortaya koyduğu performans sonrası eleştiri oklarının hedefi haline gelen Şenol Güneş hakkında araştırmalar yapılıyor. Tecrübeli çalıştırıcı hakkında Şenol Güneş milli takım anlaşması kaç yıl Şenol Güneş milli takım anlaşması ne zaman bitiyor gibi araştırmalar yapıldı. Peki, Şenol Güneş milli takım anlaşması ne zaman bitiyor?

Milli takımımız dünya kupası eleme grubunda aldığı sonuçlarla eleştiriliyor. Şenol Güneş de eleştirilerden payını alırken Şenol Güneş'in anlaşmasının ne zaman biteceği konusu merak edildi. Peki, Şenol Güneş milli takım anlaşması kaç yıl, anlaşması ne zaman bitiyor? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ŞENOL GÜNEŞ MİLLİ TAKIM ANLAŞMASI KAÇ YIL?

TFF'den yapılan açıklamada, A Milli Takımı Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşmanın sağlandığı bildirilmşiti.