Şenol Güneş, A Milli Takım'da 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi

EURO 2020 defterini puansız kapatan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermediği oyuncu sayısı dikkat çekti. 26 kişilik oyuncu havuzundan Mert Günok, Altay Bayındır, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal kadroya alındığı halde süre alamadı. Abdülkadir Ömür ise A Milli Takım'ın grupta oynadığı üç maçta da kadro dışı kaldı.