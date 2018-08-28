Şenol Güneş, 20. UEFA Elit Kulüp Teknik Direktörleri Toplantısına Davet Edildi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek olan olan 20. UEFA Elit Kulüp Teknik Direktörleri Toplantısına davet edildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de katılacağı 20. UEFA Elit Kulüp Teknik Direktörleri Toplantısı, 4 Eylül Salı günü yapılacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın önde gelen teknik adamları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantıda, kulüp organizasyonları hakkında fikir alış verişi yapma ve UEFA'ya Avrupa futbolunun yararına olacağını düşündüğü önerileri sunma imkanı bulacak.
4 Eylül Salı günü TSİ 15.00-19.30 arası yapılacak toplantıya şu teknik direktörler katılacak:
Massimiliano Allegri (Juventus), Carlo Ancelotti (Napoli), Rafael Benitez (Newcastle United), Sergio Conceiçao (Porto), Unai Emery (Arsenal), Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk), Rudi Garcia (Olympique Marsilya), Şenol Güneş (Beşiktaş), Julen Lopetegui (Real Madrid), Jose Mourinho (Manchester United), Thomas Tuchel (Paris SaintGermain), Arsene Wenger.
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Başka adam mı var piyasa da zaten.Tabi ki şenol hoca gidecek.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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YAKIŞIRCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Şenol Hoca Türkiye''de gelmiş geçmiş en iyi hoca zaten. bunu tartışmaya gerek yok ki. Dünya 3. olan bir tane daha yok maalesef. paragöz parator milli takımın başına 3 defa geldi hiç bir başarısı yok. ama aldığı para ile rekor kırdı. işte herkesin başarısı farklı. kimi para alır. kimi ülkesini 3. yapar Helal olsun Şenol hocaya. inşallah yine milli takımın başına geçerde avrupa finali oynarız.Cevap Yaz 6 2 Yayından KaldırTİNERE HAYIR: YAŞIN 2 FALAN HERALDE. DÜNYA 3. SÜ KADROYU YETİŞTİREN FATİH TERİM. MİLLİ TAKIMI İLK DEFA AVRUPA ŞAMPİYONASINA GÖTÜREN FATİH TERİM. YİNE MİLLİ TAKIMI EURO 2008''DE AVRUPADA 3. YAPAN FATİH TERİM. SEN NE DİSENNN DEĞİŞİK, TİNERCİ SENİ :))))))))))1 Yayından KaldırAHMET AKHAN: avrupa 3. olan kimdi ??Yayından Kaldır