: Senegal, toz ve kum bulutu altında

25.02.2020 19:45 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:46

Batı Afrika ülkesi Senegal, Sahra Çölü'nden gelen toz ve kum bulutunun etkisi altına girdi.

Ülkenin kuzeyindeki kentlerde pazartesi öğleden sonra etkili olmaya başlayan toz ve kum bulutu, bugün başkent Dakar'da tüm havayı kapladı.

Görüş mesafesinin bazı yerlerde 50 metreye kadar düştüğü Dakar'da halk maskeyle dolaşmaya başladı.

Toz fırtınası nedeniyle, sokakların boşaldığı görüldü.

Senegal Hava Kalite Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, toz ve kum bulutunun perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği, güney ve merkez bölgelere yayılacağı belirtildi.

Hava kalitesinin çok kötü olduğu bildirilen açıklamada, zehirli partiküller PM10 (10 numaralı Partiküler Madde) ve PM2,5 miktarının her metreküp havada 750 ve 100 mikrogramın üzerine çıktığı kaydedildi.

Hava kirliliği "kırmızı alarmda"

Zehirli partikül miktarının ortalamanın çok üzerinde olması nedeniyle bugün ve yarın "kırmızı alarm" verildiği ifade edilen açıklamada, solunum yolu rahatsızlığı olanların, çocuklarla yaşlıların gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları tavsiye edildi.

AA muhabirine konuşan 34 yaşındaki Maoudo Ndiaye, doğduğundan beri Dakar'da yaşadığını ve bu mevsimde ilk defa böyle bir toz bulutuna şahit olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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