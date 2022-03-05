Sen neymişsin Muleka! Kasımpaşa, İzmir'de golcüsünün çılgın performansıyla güldü - Haberler

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Sen neymişsin Muleka! Kasımpaşa, İzmir'de golcüsünün çılgın performansıyla güldü

Haberler.com - Spor
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Sen neymişsin Muleka! Kasımpaşa, İzmir'de golcüsünün çılgın performansıyla güldü

Süper Lig'de 28. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. İstanbul ekibinde 2 gol ve 1 asistle oynayan Muleka karşılaşmaya damga vururken Paşa'ya 4 maç sonra galibiyeti getiren isim oldu.

Göztepe ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul ekibi golcüsü Muleka'nın müthiş performansıyla 3-2 kazandı.

MULEKA ŞOV

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. ve 48. dakikalarda Jackson Muleka ile 79. dakikada Umut Bozok kaydetti. Göztepe'nin sayıları ise 7. dakikada Franco Di Santo ve 81. dakikada Cherif Ndiaye'den geldi. Kasımpaşa'nın hücumcusu Jackson Muleka, mücadelede attığı 2 golün yanı sıra Umut Bozok'un ağları sarstığı pozisyonda asisti yapan isim oldu.

Sen neymişsin Muleka! Kasımpaşa, İzmir'de golcüsünün çılgın performansıyla güldü

4 MAÇTA 4 GOL

Kasımpaşa'nın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jackson Muleka, İstanbul ekibiyle çıktığı son 4 maçta 4 gol 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Haberler.com - Spor

Kasımpaşa, Süper Lig, Göztepe, Spor, Haberler

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