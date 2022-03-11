Sen neymişsin be Aslan! Avrupa'nın en iyi takımı Galatasaray
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Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Aslan, Avrupa'da tam tersi. Avrupa Ligi'nde henüz hiç maç kaybetmeyen Aslan, deplasmanda gol dahi yemedi. Avrupa'nın istatistik lideri Aslan oldu.
Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile golsüz berabere kaldı. Temsilcimiz tur için avantajlı bir skorla İstanbul'a dönüyor. alatasaray, Barcelona ile rövanş müsabakasını 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda oynayacak.
Süper Lig 'de tarihinin en kötü günlerini geçiren Galatasaray, Avrupa'da çok başka. Marsilya, Lazio, Lokomotiv Moskova'nın olduğunu grubu lider tamamlayan temsilcimiz, kalesini gole kapatarak bu alanda tek takım olma unvanını elde etmişti.
BARCELONA DA GEÇEMEDİ
Avrupa Ligi'nde henüz yenilgisi olmayan Galatasaray, Barcelona'ya da izin vermedi. Barcelona ile golsüz berabere kalan Sarı-Kırmızılı temsilcimiz, 4 deplasman maçından da gol yemeden ayrıldı. Galatasaray şu anda Avrupa'da hiç yenilmeyen ve deplasmanda gol yemeyen tek takım.
EN UZUN SERİ
Avrupa Ligi'nde 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Aslan, 2000 yılındaki 13 maçlık serinin ardından en uzun serisini yakaladı.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022