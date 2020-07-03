'Sen güvenlik görevlisi misin' diye sorup, bıçakladı
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'Sen güvenlik görevlisi misin' diye sorup, bıçakladı

'Sen güvenlik görevlisi misin' diye sorup, bıçakladıKONYA'da bir hastanede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Süleyman Ayçiçek (40), otobüste yanına gelen ve kendisine 'Meram Eğitim ve Araştırma hastanesinde güvenlik görevlisi misin?

03.07.2020 11:59 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:08

'Sen güvenlik görevlisi misin' diye sorup, bıçakladı

KONYA'da bir hastanede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Süleyman Ayçiçek (40), otobüste yanına gelen ve kendisine 'Meram Eğitim ve Araştırma hastanesinde güvenlik görevlisi misin?' diye soran kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Ambulansla, görev yaptığı hastaneye kaldırılan Ayçiçek'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay, saat 09.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Süleyman Ayçiçek, nöbet çıkışı evine gitmek üzere otobüse bindi. Otobüste Ayçiçek'in yanına gelen kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, Ayçiçek'e 'Sen Meram Eğitim ve Araştırma hastanesinde güvenlik görevlisi misin?' diye sordu. Evet yanıtını alan şüpheli, yanındaki bıçakla Ayçiçek'i ensesinden ve vücudunun diğer yerlerinden bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. Ayçiçek'e ilk müdahaleyi otobüsteki yolcular yaptı. Ambulansla çalıştığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayçiçek'in hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı belirtildi.

AĞABEY KAPIYI AÇ, BEN BIÇAKLANDIM DEMİŞ

Olayı anlatan otobüs şoförü Rafet Yıkılmaz, 'Ben otobüs şoförüyüm, İki kişi birbirlerine girişti. Ne olduğunu anlamadım. İçlerinden birisi ağabey ben bıçaklandım, kapıyı aç dedi. Kapıyı açtım adam kanlar içerisinde yere yğıldı. Ensesinde ve kalçasında bıçak darbeleri vardı. Sen güvenlik görevli misin? diye sormuş. Oda evet deyince bıçaklamış. Aramızda herhangi bir şey yoktu dedi. Adamı daha önce tanımadığınhı söyledi."diye konuştu.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

'Sen güvenlik görevlisi misin' diye sorup, bıçakladı

Kaynak: DHA

Manşet

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