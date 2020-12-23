Semih Tokatlı: "Maçta sadece 2. gol eksikti"
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Semih Tokatlı: "Maçta sadece 2. gol eksikti"

23.12.2020 20:50 | Son Güncelleme: 23.12.2020 20:55

- Semih Tokatlı: "Maçta sadece 2. gol eksikti" Süper Lig'in 14. haftasında sahasında konuk ettiği Yeni Maltayaspor'la 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Sorumlu Semih Tokatlı, "Bütün üstünlükler bizde, sadece 2. gol eksikti.

- Semih Tokatlı: "Maçta sadece 2. gol eksikti"

ANTALYA - Süper Lig'in 14. haftasında sahasında konuk ettiği Yeni Maltayaspor'la 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Sorumlu Semih Tokatlı, "Bütün üstünlükler bizde, sadece 2. gol eksikti. Onu bulamadık. Biz oyundan, oyuncularımızdan son derece memnunuz" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, maça arzulu başladıklarını söyledi. Tokatlı, "Maçı genel olarak devrelere bölmeden değerlendirirsek, çok güzel, arzulu futbol oynayan, son haftalarda çıkışta olan takıma karşı oynadığımız oyundu. Ona rağmen girdiğimiz pozisyonlar, topun bizde kalması, topa sahip olma, coşku, arzu her şey ön plandaydı. Onun için oyuncularımızı kutluyoruz. Biz 3 haftadır çarşambaları da maç oynuyoruz. Ona rağmen verdiğimiz mücadele, tempo, fizik gücümüz, oyun arzusu, şevki bizde hep ön plana çıktı. Özellikle son düdüğe kadar galibiyeti kaçıran takımdık. Bir tek eksik olan 2'nci goldü. Onun için bu mücadelelerinden dolayı özellikle oyuncularımızı kutluyoruz. Onların arzusu, isteği, yetenekleri ön planda. Karakterlerini ortaya koyuyorlar. Bizler için bu ilerisi için ümit verici noktadır" dedi.

"Yeni Malatyaspor son zamanların formda ekibi"

Alanyaspor'un Beşiktaş maçında sergilediği başarılı performansın, Yeni Malatyaspor maçında sergilenmediği ile ilgili soruya cevap veren Tokatlı, "İki maçın arasındaki fark, oyun ve tempo olarak eksik değildi ancak bugünkü maçta gol bulamadık. Şunu da göz ardı etmemek lazım, Yeni Malatyaspor son zamanların formda ekibi. Özellikle de ileri uçlarında çok usta ayakları var. Onlar da bize kazanmak için oynadı. Ona rağmen top oynama yüzdesi bizde, pas yüzdesi bizde. Bütün üstünlükler bizde. Dediğim gibi sadece bizde 2. gol eksikti. Onu bulamadık. Biz oyundan, oyuncularımızdan son derece memnunuz. İnşallah ilerleyen haftalarda bunu telafi edeceğiz" diye konuştu.

Semih Tokatlı: 'Maçta sadece 2. gol eksikti'
Semih Tokatlı: 'Maçta sadece 2. gol eksikti'
Semih Tokatlı: 'Maçta sadece 2. gol eksikti'
Semih Tokatlı: 'Maçta sadece 2. gol eksikti'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 20:55:14. #1.15#
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