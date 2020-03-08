Semih Özsoy: Abdullah Avcı'yla hiç görüşmedik, uzun vadeli bir teknik direktör arıyoruz Ersun Yanal'la yollarını ayırdıktan sonra henüz bir teknik direktörle anlaşmayan Fenerbahçe'de başkan vekili Semih Özsoy, konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Uzun vadeli çalışacakları bir teknik adam aradıklarını söyleyen Özsoy, Abdullah Avcı'yla görüşmediklerini dile getirdi.

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, yeni teknik direktör arayışlarıyla ilgili bilgi verdi.

Seçici olduklarını söyleyen Özsoy, uzun vadeli çalışacakları bir isim üstünde durduklarını belirtti.

Yerli-yabancı ayrımı yapmadıklarını belirten Semih Özsoy, "Teknik direktör konusunda çok seçiciyiz. Bu konunun ne kadar ciddi oluğunu biliyoruz. Uzun vadeli bir hocayla anlaşma çabası içerisindeyiz. Fenerbahçe'ye en faydalı olacak isimle anlaşacağız. Yerli veya yabancı teknik adam diye bir ayrımımız yok. Fenerbahçe'yi ve Türkiye'nin gerçeklerini iyi bilen bir hoca olması bizim en önemli kriterimiz. Türkiye'de başka bir futbol oynanıyor. Buna da vakıf bir isim olması kriterimizdir" dedi.

"ABDULLAH AVCI'YLA HİÇ GÖRÜŞMEDİK"

Basında adı geçen ve Fenerbahçe Kulübünün kendisiyle hiçbir görüşme yapılmadığını duyurduğu teknik direktör Abdullah Avcı hakkında Semih Özsoy, "Abdullah Avcı'yla hiç görüşmedik. Aklımızda olan bir isim değil." açıklamasını yaptı.

"KONYA MAÇINDA DA ZEKİ MURAT GÖLE TAKIMIN BAŞINDA OLACAK"

İttifak Holding Konyaspor maçında da takımın başında antrenör Zeki Murat Göle'nin bulunacağını aktaran Özsoy, "Aynı zamanda camiamızın tecrübeli ismi Volkan Demirel kendisine destek veriyor. Bunun yanı sıra daha önce olduğu gibi takım kaptanımız Emre Belözoğlu da sorumluluk alıyor. Bu maçta yine Zeki hoca idaresinde takımımız sahada olacak." diyerek sözlerini tamamladı.