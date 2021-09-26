Şemdinli'deki yarı olimpik yüzme havuzu bitme aşmasına geldi - Haberler Spor
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Şemdinli'deki yarı olimpik yüzme havuzu bitme aşmasına geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Şemdinli'deki yarı olimpik yüzme havuzu bitme aşmasına geldi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzu bitme aşamasına geldi.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzu bitme aşamasına geldi.

Yarı olimpik yüzme havuzunda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile yapımına başladıkları yarı olimpik yüzme havuzunda çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Başkan Saklı, "Yarı olimpik yüzme havuz ve çok amaçlı Türk hamamı bitme aşamasına geldi. İnşallah en kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız. Katkılarından dolayı Şemdinli halkı adına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederim" dedi. - HAKKARİ

Şemdinli'deki yarı olimpik yüzme havuzu bitme aşmasına geldi

Şemdinli'deki yarı olimpik yüzme havuzu bitme aşmasına geldi

Şemdinli'deki yarı olimpik yüzme havuzu bitme aşmasına geldi

Şemdinli'deki yarı olimpik yüzme havuzu bitme aşmasına geldi

Şemdinli'deki yarı olimpik yüzme havuzu bitme aşmasına geldi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Şemdinli'deki yarı olimpik yüzme havuzu bitme aşmasına geldi - Haberler Spor
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