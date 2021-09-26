Şemdinli'deki yarı olimpik yüzme havuzu bitme aşmasına geldi

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzu bitme aşamasına geldi.

Yarı olimpik yüzme havuzunda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile yapımına başladıkları yarı olimpik yüzme havuzunda çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Başkan Saklı, "Yarı olimpik yüzme havuz ve çok amaçlı Türk hamamı bitme aşamasına geldi. İnşallah en kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız. Katkılarından dolayı Şemdinli halkı adına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederim" dedi. - HAKKARİ