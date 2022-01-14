Şemdinli'de çocuklar satranç kursunda turnuvalara hazırlanıyor - Haberler
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Şemdinli'de çocuklar satranç kursunda turnuvalara hazırlanıyor

Şemdinli'de çocuklar satranç kursunda turnuvalara hazırlanıyor
AA / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel

Şemdinli Gençlik Merkezi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan satranç kursunda öğrenciler, satranç turnuvasına hazırlanıyor.

HAKKARİ (AA) - Şemdinli Gençlik Merkezi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan satranç kursunda öğrenciler, satranç turnuvasına hazırlanıyor.

Hakkari'de il genelinde düzenlenen küçükler ve yıldızlar satranç turnuvasında dereceye giren 9 kişi, Antalya'da yapılacak Türkiye Satranç Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

Satranç antrenörü Fehim Yüce, yaptığı açıklamada, tüm okullardan gelen öğrencilere satranç eğitimi verdiklerini söyledi.

Bu imkanı sağlayan herkese teşekkür eden Yüce, şöyle konuştu:

"Bundan 15 gün önce Hakkari'de yapılan küçükler ve yıldızlar şampiyonasında derece alan 9 kişi, Antalya'da yapılacak Türkiye Satranç Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Burada Türkiye Satranç Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Amacımız bu şampiyonada ilçemize birincilik getirmek. Umarım bunu da başaracağız."

Öğrencilerden Sami Yusuf Tekin ise Hakkari'deki turnuvada birinci olduğunu belirterek, "İnşallah Antalya'da ilçemizi gururlandıracağım. Derece alacağım. Kursun bize çok faydası oluyor. Bu imkanı bize sunan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

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AA / Sıraç Karadeniz - Son Dakika Haberleri

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