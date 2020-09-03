Selendi'de Antep fıstığı hasadı sürüyor Manisa'nın Selendi ilçesinde yapılan Antep fıstığı hasadı aralıksız devam ederken, İlçe Kaymakam Vekili Kemal Duru da fıstık toplama çalışmalarına katıldı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde yapılan Antep fıstığı hasadı aralıksız devam ederken, İlçe Kaymakam Vekili Kemal Duru da fıstık toplama çalışmalarına katıldı.

İlçeye bağlı Çortak, Yağcı ve Akcakertil mahallerindeki fıstık bahçelerinde Antep fıstığı toplayan tarım işçilerini ziyaret eden Kaymakam Duru tarım işçileriyle sohbet edip, fıstık topladı. Antep fıstığı üreticisi Selim Kurt'a çalışmalarında kolaylıklar dileyen Kaymakam Vekili Duru, hasat ile ilgili bilgi aldı. Son yıllarda ilçe halkının Antep fıstığı üretimine ilgi gösterdiğini aktaran Kaymakam Vekili Duru, "Antep fıstığı çalışması ilçe ekonomisine katkı sağlayacak. Selendi ilçemizin gelir kaynağı tarım. Onun için vatandaşlarımız farklı ürünlere yöneliyor. Bunlardan bir tanesi de Antep fıstığı. Görüyorum ki bu ürünün üretimi ilçede artmış. Antep fıstığının yetişip olgunlaşması ve evlere gelinceye kadar geçen süre gerçekten çok meşakkatli. Bizim ürünümüz Türkiye genelinde renk ve tat olarak iyi olduğu için büyük rağbet görüyor. Özellikle baklavacılar iç fıstığın renginin tam yeşil olmasından dolayı ürünlerimizi tercih ediyor. Bu sıcak havada ekmek parası için çalışan tüm kardeşlerimize Rabbim güç kuvvet versin" dedi. B

Bahçe ve fıstık işletme sahibi Selim Kurt ise "Antepfıstığı, yıl aşırı gösteren bir meyve türü olduğundan üretim yıllara ve ülkelere göre değişimler göstermektedir. Dünyada Antep fıstığı üretiminde ilk üç sırayı İran, ABD ve Türkiye almaktadır. Türkiye'de Antep fıstığı tarımı daha ziyade kıraç koşullarda yapılmaktadır. Ayrıca Türkiye'de yetiştirilen Antep fıstığı genellikle aroması yoğun ve lezzetli, ayıklanması nispeten zor olduğundan kabuksuz tüketime uygun uzun çeşitlerdir. İran ve ABD'nin ürünleri ise daha verimli ancak nispeten daha lezzetsiz, iri ve çatlaklık oranı yüksek yuvarlak çeşitlerdir" dedi.

Fıstık bahçesinde çalışan işçiler de Kaymakam Vekili Kemal Duru'nun kendilerini ziyaret etmesinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdiler. - MANİSA

Kaynak: İHA