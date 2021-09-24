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Selçuklu mimarisiyle yapılacak Merkez Camii için 50 milyon TL harcanacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Selçuklu mimarisiyle yapılacak Merkez Camii için 50 milyon TL harcanacak

Karabük'te Selçuklu Dönemi mimarisi olarak inşa edilecek olan 2 bin 500 kişilik Merkez Camii için protokol imzalandı.

KARABÜK MERKEZ, KARABÜK (İHA) - Karabük'te Selçuklu Dönemi mimarisi olarak inşa edilecek olan 2 bin 500 kişilik Merkez Camii için protokol imzalandı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin projelerinden biri olan Karabük Merkez Camii İnşaatının protokolünün imzalanması için tören düzenlendi. İl Müftülüğü binasından düzenlenen törene Belediye Başkanı Rafet Vergili, Merkez Camii Yaptırma Derneği Başkanı Pehlivan Baylan ve İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk katıldı.

İmza öncesi konuşan İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk yapılacak caminin Karabük'ün önemli bir ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

Karabük Merkez Camii Yaptırma Derneği Başkanlığı görevine getirilen Pehlivan Baylan ise "Belediye Başkanımızın hayali olan, projelerinden biri olan bir hizmeti daha hayata geçiriyoruz. Böyle bir eserin şehrimize kazandırılmasında bize öncü olan değerli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Valimizle, milletvekillerimizle ve müftümüzle yapmış olduğumuz istişarelerde bir ortak aklı meydana getirdik. Karabük'e bir merkez camii yapmayı, Kent Meydanıyla da birleştirerek şehrimizin girişinde güzel bir tabloyu çıkartmayı hedefliyoruz" dedi.

Yapılacak olan caminin mimarisinin Selçuk mimarisinden örnek alınacağını ifade eden Baylan iki yıl gibi bir süre içinde çalışmaları tamamlayacaklarını kaydetti.

Merkez Camii için yaklaşık 50 milyon TL harcanacağını dile getiren Baylan, "Hayırseverlerimizin bizlere destek vereceklerinden hiç kuşkumuz yok" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol imzaları atıldı. - KARABÜK

Selçuklu mimarisiyle yapılacak Merkez Camii için 50 milyon TL harcanacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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