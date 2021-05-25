Selçuk İnan'dan Galatasaray taraftarlarını duygulandıran paylaşım

Galatasaray'da uzun yıllar kaptanlık yapan Selçuk İnan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftarları duygulandırdı. Sarı-kırmızılılara imza attığı 25 Mayıs 2011'in yıl dönümüne özel olarak hazırlanan videoyu paylaşan İnan, "25 Mayıs 2011, hayatımın en güzel günlerinden biriydi" ifadelerini kullandı.