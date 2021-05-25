Selçuk İnan'dan Galatasaray taraftarlarını duygulandıran paylaşım
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Selçuk İnan'dan Galatasaray taraftarlarını duygulandıran paylaşım

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Galatasaray'da uzun yıllar kaptanlık yapan Selçuk İnan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftarları duygulandırdı. Sarı-kırmızılılara imza attığı 25 Mayıs 2011'in yıl dönümüne özel olarak hazırlanan videoyu paylaşan İnan, "25 Mayıs 2011, hayatımın en güzel günlerinden biriydi" ifadelerini kullandı.

9 sene boyunca Galatasaray forması giyen Selçuk İnan, sarı-kırmızılıları duygulandıran bir paylaşım yaptı.

"HAYATIMIN EN GÜZEL GÜNLERİNDEN BİRİYDİ"

Galatasaray'a ilk imzayı attığı 25 Mayıs 2011 tarihinin yıl dönümü için paylaşım yapan Selçuk İnan, "25 Mayıs 2011, hayatımın en güzel günlerinden biriydi" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı taraftarlara duygusal anlar yaşatan paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Ali Gülhan
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