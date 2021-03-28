Son dakika... Selçuk Bayraktar: AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık
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Son dakika... Selçuk Bayraktar: AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından AKINCI PT-3'ün ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.

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BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından AKINCI PT-3'ün ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu. Bayraktar paylaşımında, "AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı." dedi. 

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Akıncı Prototip-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Yerde bazı ilave testlerimiz olacak. Sonrasında da hangara dönecek" açıklamasını yaptı. Bayraktar paylaşımında "Bu arada uçuştan sonra kandil simidimizi de aldık. Berat Kandilimiz mübarek olsun." ifadelerine de yer verdi.


- İstanbul
Son dakika... Selçuk Bayraktar: AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık
Son dakika... Selçuk Bayraktar: AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık
Son dakika... Selçuk Bayraktar: AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık
Son dakika... Selçuk Bayraktar: AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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