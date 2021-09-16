Selçuk Bayraktar 18 yıl önce başından geçen ilginç anıyı paylaştı! İHA projesi için yanına gittiği siyasi, tercümanlık teklif etmiş - Haberler Ekonomi
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Selçuk Bayraktar 18 yıl önce başından geçen ilginç anıyı paylaştı! İHA projesi için yanına gittiği siyasi, tercümanlık teklif etmiş

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Selçuk Bayraktar 18 yıl önce başından geçen ilginç anıyı paylaştı! İHA projesi için yanına gittiği siyasi, tercümanlık teklif etmiş

Türk SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar, bu yola ilk çıktığında yaşadığı ilginç bir anıyı paylaştı. Bayraktar, 2003 yılında İHA projesi için görüştüğü bir bürokratın, yabancıların bu alanda çok ileri olduğunu belirterek onlara yetişmemizin mümkün olmadığını söylediğini belirtti. Bürokratın kendisine "Siz onlarla aramızda bağ kurun. Daha da kendinizi yormayın. Bunlar yürümüş gitmiş" dediğini belirten Bayraktar, İHA için gittiği yetkiliden tercümanlık gibi bir görev teklifi geldiğini söyledi.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Haber: Selçuk Bayraktar 18 yıl önce başından geçen ilginç anıyı paylaştı! İHA projesi için yanına gittiği siyasi, tercümanlık teklif etmiş - Haberler Ekonomi
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