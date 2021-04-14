Sektörün öncü isimleri Arif Ortatepe, Mehmet Çalık, Emre Demirarslan ve Dilan Ayata 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sektörün öncü isimleri Arif Ortatepe, Mehmet Çalık, Emre Demirarslan ve Dilan Ayata 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu

Haberler.com - Haberler | Sektörel Bakış
Sektörün öncü isimleri Arif Ortatepe, Mehmet Çalık, Emre Demirarslan ve Dilan Ayata 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu

Kendi bünyesinde ürettiği kablolarla güvenilir ve uzman kadrosuyla Telsan Kablo firmasının sahibi Arif ORTATEPE, tekstil sektöründe kaliteli ürünleriyle konuşulan Beştepe Tekstil firmasının sahibi Mehmet ÇALIK, geniş ürün yelpazesiyle her tarza uygun üretimler yapan DC Silver firmasının kurucusu Emre DEMİRARSLAN ve gayrimenkul alanında birçok dilde profesyonel ekibiyle kaliteli hizmetler veren Realista Turkey firmasından Gayrimenkul Danışmanı Dilan AYATA, Sektörel Bakış programının konuğu oldu.

'AĞIRLIKLI OLARAK GÜVENLİK'

Güvenlik sektöründe ağırlıklı olarak faaliyet gösteren ve titizlikle çalışan Telsan Kablo firmasının sahibi Arif ORTATEPE, Sektörel Bakış programında önemli açıklamalarda bulundu.

'KALİTE VE SAĞLIK'

Kaliteli ve sağlıklı ürünleriyle tekstil sektöründe saygınlıkla anılan Beştepe Tekstil firmasının sahibi Mehmet ÇALIK, Sektörel Bakış programında kameralar karşısına geçti.

'YURT İÇİ VE YURT DIŞI'

Kaliteli ve sağlıklı her tarza uygun geniş ürün yelpazesiyle sektöründe başarılı işlere imza atmış ve yurt içi-yurt dışı satışları bulunan DC Silver firmasının kurucusu Emre DEMİRARSLAN, Sektörel Bakış programının bu haftaki konuğu oldu.

'UZMAN KADRO'

Gayrimenkul alanındaki yatırımcılara uzman kadrosuyla birçok alanda kaliteli hizmet verenRealista Turkey firmasından Gayrimenkul Danışmanı Dilan AYATA, Sektörel Bakış programının konuğu oldu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ece Erken Müge Anlı Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sektörün öncü isimleri Arif Ortatepe, Mehmet Çalık, Emre Demirarslan ve Dilan Ayata 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 17:11:17. #1.14#

title