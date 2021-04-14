Sektörün öncü isimleri Arif Ortatepe, Mehmet Çalık, Emre Demirarslan ve Dilan Ayata 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu

Kendi bünyesinde ürettiği kablolarla güvenilir ve uzman kadrosuyla Telsan Kablo firmasının sahibi Arif ORTATEPE, tekstil sektöründe kaliteli ürünleriyle konuşulan Beştepe Tekstil firmasının sahibi Mehmet ÇALIK, geniş ürün yelpazesiyle her tarza uygun üretimler yapan DC Silver firmasının kurucusu Emre DEMİRARSLAN ve gayrimenkul alanında birçok dilde profesyonel ekibiyle kaliteli hizmetler veren Realista Turkey firmasından Gayrimenkul Danışmanı Dilan AYATA, Sektörel Bakış programının konuğu oldu.