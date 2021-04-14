Sektörün öncü isimleri Arif Ortatepe, Mehmet Çalık, Emre Demirarslan ve Dilan Ayata 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu
Kendi bünyesinde ürettiği kablolarla güvenilir ve uzman kadrosuyla Telsan Kablo firmasının sahibi Arif ORTATEPE, tekstil sektöründe kaliteli ürünleriyle konuşulan Beştepe Tekstil firmasının sahibi Mehmet ÇALIK, geniş ürün yelpazesiyle her tarza uygun üretimler yapan DC Silver firmasının kurucusu Emre DEMİRARSLAN ve gayrimenkul alanında birçok dilde profesyonel ekibiyle kaliteli hizmetler veren Realista Turkey firmasından Gayrimenkul Danışmanı Dilan AYATA, Sektörel Bakış programının konuğu oldu.
'AĞIRLIKLI OLARAK GÜVENLİK'
Güvenlik sektöründe ağırlıklı olarak faaliyet gösteren ve titizlikle çalışan Telsan Kablo firmasının sahibi Arif ORTATEPE, Sektörel Bakış programında önemli açıklamalarda bulundu.
'KALİTE VE SAĞLIK'
Kaliteli ve sağlıklı ürünleriyle tekstil sektöründe saygınlıkla anılan Beştepe Tekstil firmasının sahibi Mehmet ÇALIK, Sektörel Bakış programında kameralar karşısına geçti.
'YURT İÇİ VE YURT DIŞI'
Kaliteli ve sağlıklı her tarza uygun geniş ürün yelpazesiyle sektöründe başarılı işlere imza atmış ve yurt içi-yurt dışı satışları bulunan DC Silver firmasının kurucusu Emre DEMİRARSLAN, Sektörel Bakış programının bu haftaki konuğu oldu.
'UZMAN KADRO'
Gayrimenkul alanındaki yatırımcılara uzman kadrosuyla birçok alanda kaliteli hizmet verenRealista Turkey firmasından Gayrimenkul Danışmanı Dilan AYATA, Sektörel Bakış programının konuğu oldu.