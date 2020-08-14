Sektörlerde toplam ciro aylık yüzde 19.5 arttı Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Haziran'da aylık bazda yüzde 19.5 ve yıllık bazda yüzde 10.4 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Haziran'da aylık bazda yüzde 19.5 ve yıllık bazda yüzde 10.4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Haziran'da yıllık bazda;

sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 8.7, inşaat ciro endeksi yüzde 29.2, ticaret ciro endeksi yüzde 19.3 artarken, hizmet ciro endeksi yüzde 18.3 azaldı.TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında cirolar Haziran ayında aylık bazda yüzde 19.5 arttı.Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; Haziran'da aylık bazda;sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 19,inşaat ciro endeksi yüzde 10.3, ticaret ciro endeksi yüzde 22.6, hizmet ciro endeksi yüzde 14.1 arttı.

Yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişim, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini ifade ediyor. (Grafik)

Kaynak: DHA