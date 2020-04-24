Sektörel güven hizmet, perakende ve inşaatta düştü Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Nisan ayında, geçen aya göre; hizmet sektöründe yüzde 50.1, perakende ticaret sektöründe yüzde 26.0 ve inşaat sektöründe yüzde 42.2 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Nisan ayında, geçen aya göre; hizmet sektöründe yüzde 50.1, perakende ticaret sektöründe yüzde 26.0 ve inşaat sektöründe yüzde 42.2 azaldı.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor ve endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mart ayındaki 92.5 düzeyinden, Nisan ayında yüzde 50.1 azalarak 46.1 değerine indi.Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 45.9 azalarak 48.3 oldu. Son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 47.1 azalarak 47.9 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 56.8 azalarak 42.2 oldu.Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Nisan ayında yüzde 26.0 azalarak 75.2 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 9.7 artarak 118.5 oldu. Son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 39.9 azalarak 56.7 değerine indi.Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 50.8 azalarak 50.5 düzeyine düştü.Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki aydaki 77.2 düzeyinden, Nisan ayında yüzde 42.2 azalarak 44.7 değerine geriledi.İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi yüzde 40.9 azalarak 55.1 oldu. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi ise yüzde 44.1 azalarak 34.2 değerini aldı.İnşaat sektöründe Nisan ayında girişimlerin yüzde 17.2'si faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 82.8'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "diğer faktörler" Mart ayında yüzde 1.9 iken Nisan ayında yüzde 50.7, "talep yetersizliği" Mart ayında yüzde 31.1 iken Nisan ayında yüzde 42.4 ve "finansman sorunları" Mart ayında yüzde 42.0 iken Nisan ayında yüzde 39.0 oldu. (Grafik)

Kaynak: DHA