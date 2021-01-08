Sektörel Bakış'ta yeni konuklar! 5 ismi ağırladılar
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Sektörel Bakış'ta yeni konuklar! 5 ismi ağırladılar

08.01.2021 10:26 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:31
Sektörel Bakış'ta yeni konuklar! 5 ismi ağırladılar

İş dünyasından TÜRKMAK, Bulutoğlu Makina, Gürbüz İnşaat, Güvercin Zeytin firmaları ve İnegöl Belediye Başkanı Alper TABAN; Sektörel Bakış programının konuğu oldu.

1999 yılından beri Ahşap işleme makinelerinde sektörünün öncü kuruluşlarından biri olan TÜRKMAK firmasının kurucusu Metin Türkoğlu, 1988 yılından beri faaliyet gösteren Bulutoğlu Makina kurumunun firma sahibi Haydar Bulut, Kocaeli Darıca'da bulunan Gürbüz İnşaat ve Yapı firmasının sahibi Melih Gürbüz ve MÜSİAD EXPO 2020 Fuarına katılım sağlayan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban; Sektörel Bakış programının konuğu oldu.

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