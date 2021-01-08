Sektörel Bakış'ta yeni konuklar! 5 ismi ağırladılar

1999 yılından beri Ahşap işleme makinelerinde sektörünün öncü kuruluşlarından biri olan TÜRKMAK firmasının kurucusu Metin Türkoğlu, 1988 yılından beri faaliyet gösteren Bulutoğlu Makina kurumunun firma sahibi Haydar Bulut, Kocaeli Darıca'da bulunan Gürbüz İnşaat ve Yapı firmasının sahibi Melih Gürbüz ve MÜSİAD EXPO 2020 Fuarına katılım sağlayan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban; Sektörel Bakış programının konuğu oldu.