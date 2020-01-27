Şehirleşmede 'akıllı teknoloji' atağı

27.01.2020 09:16 | Son Güncelleme: 27.01.2020 09:16

DÜNYA'nın 'Başkanlar Konuşuyor' yazı dizisinin konuğu olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yerel belediyeciliğin uzman kişilerle yapılabildiğini, başarıya da ancak bu insanlarla ulaşılabileceğini söyledi.