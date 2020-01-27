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Şehirleşmede 'akıllı teknoloji' atağı

DÜNYA'nın 'Başkanlar Konuşuyor' yazı dizisinin konuğu olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yerel belediyeciliğin uzman kişilerle yapılabildiğini, başarıya da ancak bu insanlarla ulaşılabileceğini söyledi.

27.01.2020 09:16 | Son Güncelleme: 27.01.2020 09:16
Şehirleşmede 'akıllı teknoloji' atağı

DÜNYA'nın 'Başkanlar Konuşuyor' yazı dizisinin konuğu olan Büyükşehir Belediye Başkanı , yerel belediyeciliğin uzman kişilerle yapılabildiğini, başarıya da ancak bu insanlarla ulaşılabileceğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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